Eski bakanlardan ekonomist ve yazar Dr. Yılmaz Karakoyunlu son yolculuğuna uğurlandı

Eski Devlet Bakanı ve filme uyarlanan "Salkım Hanımın Taneleri" romanının yazarı Dr. Yılmaz Karakoyunlu İstanbul'da bulunan evinde rahatsızlandı. Bunun üzerine hastaneye kaldırılan Karakoyunlu yapılan tüm müdahalelere rağmen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Karakoyunlu'nun ölümünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Devlet eski bakanlarımızdan Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve dostlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Devlet eski Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun Türk sbayrağına sarılı naaşı Leventteki Barbaros Camii avlusuna getirildi. Cenazede taziyeleri Yılmaz Karakoyunlu'nun hayat arkadaşı Altan Karakoyunlu, Ağabeyi Kemal Erdoğan Karakoyunlu ve çocukları Zeynep ve Ömer Karakoyunlu kabul etti.

Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, Çevre eski bakanı ve Bakırköy Belediye Başkan adayı Ali Talip Özdemir, Dönemin başbakanlarından Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz ve siyaset ve sanat dünyasından bir çok isim katıldı.

Cenazede taziyeleri kabul eden Ağabeyi Kemal Erdoğan Karakoyunlu ve eşi Pınar Karakoyunlu, kardeşinin çok yönlü bir insan olduğunu siyaseti, sanatçılığı ve müzisyenliği ile fevkalede bir insan olduğunu söylediler. Yılmaz Karakoyunlu'nun bakanlık döneminde kendisinin de Çevre Bakanlığı yaptığını belirten Ali Talip Özdemir, Bakanlık yaptığımız parlementoda çok değer verdiğim abimdi. Çok yönlü bir insandı. Siyasetle birlikte devlet adamlığı, sanatçılığı ile birlikte güzel bir insandı. Geride çok güzel şeyler ve eserler bıraktı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Devlet eski bakanı Yılmaz Karakoyunlu Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığına toprağa verildi.

YILMAZ KARAKOYUNLU KİMDİR?

Yazar, devlet ve siyaset adamı. 26 Nisan 1936 tarihinde İstanbul'da doğdu. Vezneciler Altıncı İlkokul'unu, Pertevniyal Lisesi orta kısmını, Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ni, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (1959) bitirdi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Georgia Üniversitesi'nden MBA derecesi (Master of business administration = İş idaresi yüksek lisans programı), Michigan Üniversitesi'nden yine MBA derecesi, Michigan Üniversitesi'nden doktora diploması aldı. Bir ara banka müfettişliği, daha sonra Devlet Planlama Teşkilatı Finans Şubesi Müdürlüğü yaptı. Bu dönemde, çeşitli üniversiteler ile kuruluşlarda finansman konularında konferanslar verdi. Yılmaz Karakoyunlu daha sonra özel sektöre geçerek çeşitli kuruluşlarda yöneticilik ve danışmanlık görevlerinde bulundu.

Aralık 1995 ve Nisan 1999 genel seçimlerinde Anavatan Partisi (ANAP) listesinden İstanbul Milletvekili seçilerek, 2002 seçimlerine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) parlamenter olarak görev yapan Karakoyunlu, Özelleştirme İdaresi ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan (TRT) sorumlu Devlet Bakanlığı, Hükümet Sözcülüğü, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.