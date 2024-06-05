Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin babası, İş insanı Yaşar Kaptan Çebi son yolculuğuna uğurlandı

Eski Beşiktaş Jimnastik Külübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin babası iş insanı Çebi Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Kaptan Çebi (88) hayatını kaybetti. Çebi, Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığında toprağa verildi. 1936 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde dünyaya gelen Yaşar Kaptan Çebi'nin; Ahmet Nur Çebi, Tayfun Çebi ve Arzu Efe olmak üzere üç çocuğu bulunuyordu.

ÇOCUKLARI TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Yaşar Kaptan Çebi'nin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'ne getirildi. Çocukları Ahmet Nur Çebi, Tayfun Çebi ve Arzu Efe taziyeleri kabul etti.

Aileyi acı gününde Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP'li siyasetçi Akif Hamza Çebi, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, teknik direktör Şenol Güneş, iş insanları, futbol dünyasından isimler ve binlerce seveni katıldı. Yaşar Kaptan Çebi, Cemal Vanlıoğlu tarafından ikindi namazına müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığında toprağa verildi.