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Giriş Tarihi: 05.11.2026 12:26

Eski bir gelenek yeniden gün yüzüne çıktı: Perşembe günleri kahveye neden tarçın eklenir?

Sosyal medyada bir anda yayılan renkli görüntüler, unuttuğumuz bir ritüeli yeniden hayatımıza soktu. Perşembe sabahları kahvesine yarım çay kaşığı tarçın ekleyen yüzlerce kişi, fincan başında niyet edip bolluk ve bereket getirdiğine inanıyor.

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Eski bir gelenek yeniden gün yüzüne çıktı: Perşembe günleri kahveye neden tarçın eklenir?
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Her Perşembe sabahı fincanına yarım çay kaşığı tarçın ekleyenler, bu anı fotoğraflayıp sevdikleriyle paylaşmayı bir alışkanlık haline getirdi. Peki, neredeyse her hafta karşımıza çıkan bu renkli ritüel tam olarak nereden geliyor?

Eski bir gelenek yeniden gün yüzüne çıktı: Perşembe günleri kahveye neden tarçın eklenir?

Neden Perşembe günü yapılıyor?

Haftanın dördüncü günü astrolojide şans, para ve bolluğun simgesi olan Jüpiter ile bağdaştırılıyor. Bu yüzden Perşembe günleri yapılan niyetlerin ve başlangıçların bereketi çoğalttığına inanılıyor.

Eski bir gelenek yeniden gün yüzüne çıktı: Perşembe günleri kahveye neden tarçın eklenir?

Tarçın sadece bir baharat değil, eski aktar kültüründe bereketin anahtarı kabul ediliyor. Eskiden dükkınına müşteri çekmek isteyenlerin tarçın tütsülediği, evine bolluk arayanların tarçın kaynattığı biliniyor. Kahveyle birleşince bu etkinin katlandığı düşünülüyor.

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Eski bir gelenek yeniden gün yüzüne çıktı: Perşembe günleri kahveye neden tarçın eklenir?

Kökeni nereye dayanıyor?

Fincanlardan yükselen bu gelenek aslında sanıldığı gibi yeni değil. Şansın gezegeni Jüpiter ile bereketi simgeleyen tarçını birleştiren bu ritüelin kökeni, eski Rus halk inanışlarına dayanıyor.

Eski bir gelenek yeniden gün yüzüne çıktı: Perşembe günleri kahveye neden tarçın eklenir?

"Param çoğalıyor, işim açılıyor"

Ritüelin uygulanışı oldukça basit. Perşembe sabahı kahveye yarım çay kaşığı tarçın ekleniyor. Kahve saat yönünde karıştırılırken niyetler dile getiriliyor ve bolluğun geleceğine inanılıyor.

Eski bir gelenek yeniden gün yüzüne çıktı: Perşembe günleri kahveye neden tarçın eklenir?

Bilim bu işe ne diyor?

Uzmanlara göre bu inanışın bilimsel bir dayanağı olmasa da bedenimize harika faydaları var. Tarçın kan şekerini dengeliyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve tatlı krizlerinin önüne geçiyor.

Eski bir gelenek yeniden gün yüzüne çıktı: Perşembe günleri kahveye neden tarçın eklenir?

Perşembe günleri güne hem metabolizmayı canlandıran hem de zihnen iyi hissettiren böyle küçük bir mola vererek başlamak, günün geri kalanındaki modunuzu tamamen değiştirebilir.

Eski bir gelenek yeniden gün yüzüne çıktı: Perşembe günleri kahveye neden tarçın eklenir?

İster şansa ve berekete inanın, ister sadece kahvenize tatlı bir aroma katmak isteyin; Perşembe kahvesi haftalık rutinlerinize keyifli bir dokunuş katmaya aday.

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