Eski bir gelenek yeniden gün yüzüne çıktı: Perşembe günleri kahveye neden tarçın eklenir?

Haftanın dördüncü günü astrolojide şans, para ve bolluğun simgesi olan Jüpiter ile bağdaştırılıyor. Bu yüzden Perşembe günleri yapılan niyetlerin ve başlangıçların bereketi çoğalttığına inanılıyor.
Fincanlardan yükselen bu gelenek aslında sanıldığı gibi yeni değil. Şansın gezegeni Jüpiter ile bereketi simgeleyen tarçını birleştiren bu ritüelin kökeni, eski Rus halk inanışlarına dayanıyor.
Ritüelin uygulanışı oldukça basit. Perşembe sabahı kahveye yarım çay kaşığı tarçın ekleniyor. Kahve saat yönünde karıştırılırken niyetler dile getiriliyor ve bolluğun geleceğine inanılıyor.
Uzmanlara göre bu inanışın bilimsel bir dayanağı olmasa da bedenimize harika faydaları var. Tarçın kan şekerini dengeliyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve tatlı krizlerinin önüne geçiyor.
Perşembe günleri güne hem metabolizmayı canlandıran hem de zihnen iyi hissettiren böyle küçük bir mola vererek başlamak, günün geri kalanındaki modunuzu tamamen değiştirebilir.