Eski bir peçete veya bilet saklıyorsanız dikkat! Meğer bu kişiliğe sahip insanların ortak özelliği…

HATIRALARINIZI KORUMANIN EN ESTETİK YOLLARI

Eğer siz de hayatı anılarla ölçen ve bu özel kişilik yapısına sahip biriyseniz, duygusal mirasınızı saklamak için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

Anı Kutusu: Konser biletleri, eski mektuplar, seyahat haritaları ve küçük objeler için estetik ahşap veya karton kutular oluşturun.

Anı Defteri: Fotoğrafları sadece albüme dizmek yerine, yanlarına o güne ait hislerinizi yazıp bilet veya çiçek yapıştırarak kişisel bir günlük tasarlayın.

Ses Kayıtları: Sevdiklerinizin gülüşünü veya bir seyahatteki sokak seslerini kaydetmek, yıllar sonra muazzam bir zaman yolculuğu sağlar.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör