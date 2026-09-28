Son dakika! Fon soruşturmalarında yeni detay! Eski CHP milletvekilinin kardeşi “Balıkçı İsmet”in 3 milyarlık para trafiği inceleniyor

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ OLAN AĞABEYİ DE İNCELENİYOR

Ayrıca Öğüt'ün ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.