Haberler Yaşam Haberleri Son dakika! Fon soruşturmalarında yeni detay! Eski CHP milletvekilinin kardeşi “Balıkçı İsmet”in 3 milyarlık para trafiği inceleniyor
Giriş Tarihi: 28.09.2026 13:48 Son Güncelleme: 28.09.2026 14:16

Son dakika! Fon soruşturmalarında yeni detay! Eski CHP milletvekilinin kardeşi “Balıkçı İsmet”in 3 milyarlık para trafiği inceleniyor

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında mal varlığına tedbir konulan, kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt’ün hesaplarındaki para trafiği mercek altına alındı. Yapılan mali incelemelerde Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi. Para hareketlerinin kaynağı ve nihai yararlanıcıları araştırılırken, Öğüt’ün ağabeyi eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para trafiği arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da inceleniyor.

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
Son dakika! Fon soruşturmalarında yeni detay! Eski CHP milletvekilinin kardeşi Balıkçı İsmetin 3 milyarlık para trafiği inceleniyor
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Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında yapılan mali incelemelerde kamuoyunda "Balıkçı İsmet" olarak bilinen İsmet Öğüt'ün mal varlığına tedbir konulmuştu.

Yapılan inceleme sonucu İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildi. Öğüt'e ait söz konusu para hareketlerinin kaynağı, fon işlemleriyle bağlantısı ve nihai yararlanıcılarının belirlenmesine yönelik incelemeler devam ediyor.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ OLAN AĞABEYİ DE İNCELENİYOR

Ayrıca Öğüt'ün ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #SON DAKİKA

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