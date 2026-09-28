Son dakika! Fon soruşturmalarında yeni detay! Eski CHP milletvekilinin kardeşi “Balıkçı İsmet”in 3 milyarlık para trafiği inceleniyor

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında yapılan mali incelemelerde kamuoyunda "Balıkçı İsmet" olarak bilinen İsmet Öğüt'ün mal varlığına tedbir konulmuştu.
Yapılan inceleme sonucu İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildi. Öğüt'e ait söz konusu para hareketlerinin kaynağı, fon işlemleriyle bağlantısı ve nihai yararlanıcılarının belirlenmesine yönelik incelemeler devam ediyor.
CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ OLAN AĞABEYİ DE İNCELENİYOR
Ayrıca Öğüt'ün ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.