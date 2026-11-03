Eski eşi Şefika’yı katletti

Aksaray'da 33 yaşındaki Şefika Yeşildağ, eski eşi Osman Oruç (33) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayeti ailesine itiraf edip daha sonra kendini ihbar eden Oruç gözaltına alındı. Olay, Tacin Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda dün sabah saatlerinde meydana geldi. Osman Oruç, 5 yıl önce boşandığı ancak barışmak istediği eski eşi Şefika Yeşildağ'ın yaşadığı eve geldi. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Osman Oruç, Şefika Yeşildağ'ı bıçakladı.

Yeşildağ kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Ailesinin yanına giden Oruç, polisi arayıp cinayeti itiraf etti. İhbar üzerine Şefika Yeşildağ'ın evine giden polis ve sağlık ekipleri, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Gözaltına alınan Oruç'un eski eşi ile yeniden bir araya gelmek istediği, çok kıskandığı eski eşine sürekli rahatsızlık verdiği ileri sürüldü. Katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör