Eski eşi tarafından kurşunların hedefi oldu! Talihsiz kadın çocuklarının gözü önünde dehşeti yaşadı: ‘Önce ateş etti ardından...’





"TETİĞE KİMİN BASTIĞINI HATIRLAMIYORUM"



Duruşmada konuşan Ali K., boşandığı eşiyle herhangi bir husumetin olmadığını söyleyerek, "Dilan, benim elime müdahale ederken tabanca ateş aldı. Tetiğe kimin bastığını hatırlamıyorum. Dilan'ın nasıl yaralandığını fark etmedim. Yaşadığım sinir krizi nedeniyle toprağa doğru iki el ateş ettim. Sonrasında aracıma binerek olay yerinden uzaklaştım. Tabancayı da araçtan dışarı attım. Dilan'a yönelik 'Senin kafana sıkacağım' ifadesini kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı. Dilan Öztürk ise bu beyanların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 12 Kasım'a erteledi.



"BANA, 'SON DUANI ET, SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ"



Duruşma öncesi Dilan Öztürk, saldırının gerçekleştirildiği alanda gazetecilere açıklamalarda bulundu. O anları anlatan genç kadın, "Olay günü çocuklarımı okula götürecektim. Sabah eski eşim beni aramıştı, çocuklarla telefonda konuşmak istedi. Bana, çocukları arkadaşımın okula bırakmasını istediğini söyledi. Ben de kabul etmedim ve kendim bırakacağımı söyledim. Sonrasında evden aşağı indim. Kendisi apartman girişinin sol tarafında bulunan boş kısma saklanmıştı. Ben çocuklarla çıktığımda arkamızdan gelerek 'Selam' dedi ve elini sol göğsüne götürerek silahını çıkardı. Ben çocuklarımı itekledim. Kendisiyle bir arbede yaşamadım. Çocuklarımı güvenli alanda tutmak istedim. Devamında kendisi ilk kurşunu sıktı. Çocuklarım çığlık atmaya başladı. Hemen arkasından diğer tarafa geçti ve diğer kurşunu sıktı. O sırada giriş katta yaşayan komşum kendisini siper etti. Şahsı itekleyerek karşıdaki duvara doğru dengesini bozdu. Silah tutukluk yapınca kendisi hızlıca doldur boşalt yaparak düzeltti ve silahı kafama doğrulttu. Bana, 'Son duanı et, seni öldüreceğim' dedi. Silahın tutukluk yapması, komşularımın ve çocuklarımın çığlık atması sonucu eylemini gerçekleştiremedi. İnsanlar yerde yattığım için beni sürükleyerek duvar kenarına çektiler ve arabasını üzerimize doğru bu sefer kırarak üstümüzden geçme suretinde bulundu. Bu zanlı sadece benim değil diğer insanların da canına kastetti" ifadelerini kullandı.