Eski eşinin vurduğu Dilan: Serbest kalırsa yarım bıraktığı işi tamamlar

Adana'da Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 26 Mart'ta meydana gelen olayda, biyolog Dilan Öztürk (34), psikolojik ve fiziksel şiddet görmesi nedeniyle boşandığı eski eşi müteahhit Ali Kaplan (34) tarafından çocuklarının gözleri önünde tabancayla bacaklarından vurulmuştu. 2023'te boşanan kadın, eşinin tehditleri üzerine uzaklaştırma kararı aldırmış, tehditlerin sona ermesi üzerine ise kararı uzatmamıştı. Uzaklaştırma kararının sona ermesini bekleyen cani, olay günü çocukları A.K. (5) ve Ş.K.'yi (7) okula götürmek için evden çıkan Dilan'ı sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurmuştu. Otomobilini Dilan Öztürk'ün üzerine süren cani tutuklandı.

28 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Tutuklu yargılanan Ali Kaplan hakkında Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, çocuklarını okula götürmek için evinden çıkan Öztürk'ün karşılaştığı Kaplan tarafından tabancayla bacaklarından vurulduğu belirtildi. Hakkında 28 yıla kadar hapis cezası istenen Kaplan, 12 Kasım'da hâkim karşısına çıkacak

'ÖLDÜRECEĞİNDEN KORKUYORUM'

Dilan Öztürk, "Olay günü silahını çekti ve 'Son duanı et, seni öldüreceğim' dedi. Silahın tutukluk yapması, komşularımın ve çocuklarımın çığlık atması sonucu eylemini gerçekleştiremedi. Serbest kalırsa beni öldüreceğinden korkuyorum" dedi.