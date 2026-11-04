Haberler Yaşam Haberleri Eski eşinin vurduğu Dilan: Serbest kalırsa yarım bıraktığı işi tamamlar
Giriş Tarihi: 04.11.2026

Eski eşinin vurduğu Dilan: Serbest kalırsa yarım bıraktığı işi tamamlar

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Eski eşinin vurduğu Dilan: Serbest kalırsa yarım bıraktığı işi tamamlar
  • ABONE OL

Adana'da Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 26 Mart'ta meydana gelen olayda, biyolog Dilan Öztürk (34), psikolojik ve fiziksel şiddet görmesi nedeniyle boşandığı eski eşi müteahhit Ali Kaplan (34) tarafından çocuklarının gözleri önünde tabancayla bacaklarından vurulmuştu. 2023'te boşanan kadın, eşinin tehditleri üzerine uzaklaştırma kararı aldırmış, tehditlerin sona ermesi üzerine ise kararı uzatmamıştı. Uzaklaştırma kararının sona ermesini bekleyen cani, olay günü çocukları A.K. (5) ve Ş.K.'yi (7) okula götürmek için evden çıkan Dilan'ı sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurmuştu. Otomobilini Dilan Öztürk'ün üzerine süren cani tutuklandı.

28 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Tutuklu yargılanan Ali Kaplan hakkında Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, çocuklarını okula götürmek için evinden çıkan Öztürk'ün karşılaştığı Kaplan tarafından tabancayla bacaklarından vurulduğu belirtildi. Hakkında 28 yıla kadar hapis cezası istenen Kaplan, 12 Kasım'da hâkim karşısına çıkacak

'ÖLDÜRECEĞİNDEN KORKUYORUM'
Dilan Öztürk, "Olay günü silahını çekti ve 'Son duanı et, seni öldüreceğim' dedi. Silahın tutukluk yapması, komşularımın ve çocuklarımın çığlık atması sonucu eylemini gerçekleştiremedi. Serbest kalırsa beni öldüreceğinden korkuyorum" dedi.

#ADANA #ÇUKUROVA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski eşinin vurduğu Dilan: Serbest kalırsa yarım bıraktığı işi tamamlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA