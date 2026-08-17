Eski eşten Hilal’e 14 bıçak darbesi

İstanbul Pendik'te geçen yıl Aralık ayında eski eşi Hilal Aktepe'yi (33) 14 bıçak darbesiyle katleden Necip Savaş Demir (41) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Demir hakkında "eski eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 10 Aralık 2025'te Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Resmen boşandığı eski eşinin evine çocuklarını görme bahvesiyle giden Demir, Aktepe'ye barışma teklifinde bulundu. Olumsuz yanıt alınca mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eski eşine saldırdı. Otopsi raporunda 6'sı tek başına öldürücü nitelikte olmak üzere 14 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlenen Aktepe'nin, iç ve dış kanama sonucu yaşamını yitirdiği saptandı.

İddianamede çiftin kızları Nazlıcan'ın yürek burkan ifadesi de yer aldı. Talihsiz kız, "Gece annemin çığlıklarını duydum. Odamdan çıktığımda annemi kanlar içinde yerde yatarken gördüm, babamın elinde ise bıçak vardı" dedi. Sanık Demir ifadesinde amacının öldürmek değil korkutmak olduğunu iddia etse de savcılık; mutfaktan bıçağı alıp peş peşe ölümcül darbeler vurmasını, otopsi raporu ve tanık beyanlarını dikkate alarak sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.