Eski husumet cinayetle bitti

Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesinde gece saatlerinde çıkan kavgada kan aktı. H.Ç ve C.Ç, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Kadir Akça ve oğluyla sözlü tartışma yaşadı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. O sırada Kadir Akça'ya silahla ateş açıldı. Vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan Akça'nın oğlu da yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı.

HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Kadir Akça, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 2 zanlı kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.