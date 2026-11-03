Eski iş yerindeki müdürünü öldürmüştü: O cani hakkında karar verildi

Olay, geçen 24 Nisan'da sabah saatlerinde Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Şahin ile daha önce birlikte çalıştığı mobilya fabrikasının müdürü Mustafa Demir arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada Şahin, yanında getirdiği tabancayla Demir'i vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Demir, kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Şahin ise tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Şahin hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Şahin ile ölen Demir'in şikayetçi eşi Y.D. oğlu A.D., kızları ile taraf avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanık Mehmet Şahin, "Böyle olmasını istemezdim. Tasarlamadım. Çok pişmanım. Hakaret edip, üzerime gelince bu şekilde eylemi gerçekleştirmek zorunda kaldım. Olay anlık gelişti. Adaletinize sığınıyorum" dedi. Ölen Demir'in şikayetçi oğlu A.D. ise, sanığa söz konusu eylemin zorla yaptırıldığını düşündüklerini iddia ederek sanığın azmettirenleri açıklaması halinde şikayetlerinden vazgeçeceklerini söyledi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Mehmet Şahin'i, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl 6 ay hapis ve 15 bin TL adli para cezası uygulanmasına karar verdi.