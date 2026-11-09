Eski kız arkadaşını istismar etti! Vicdansız adam tahliye olunca kararla dalga geçti: ‘İndirimsiz ha’

TAHLİYE SONRASI PİŞKİN PAYLAŞIM: "İNDİRİMSİZ HA"

Yusuf Ş., tahliye edilmesinin ardından sosyal medya hesabından, yerel mahkemenin verdiği 12 yıllık hapis cezasına gönderme yapan bir paylaşım yaptı. Mahkemenin cezada herhangi bir indirim uygulamamasına atıfta bulunan genç, paylaşımına "İndirimsiz ha" notunu düştü. Paylaşımın Yusuf'un arkadaşları aracılığıyla kendisine ulaştırıldığını belirten E.Ö., Yusuf Ş.'nin tahliye edildiğini bu şekilde öğrendiğini söyledi. Yaşadığı sürecin psikolojisini ve eğitim hayatını ağır şekilde etkilediğini söyleyen E.Ö., uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti.

SÜREÇ TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI

Yaşadıklarının ardından konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındığını belirten E.Ö., Adalet Bakanlığı'nın da davaya katıldığını ifade ederek, "Bakanlığın süreci takip etmesi bizim için olumlu oldu. Bakan Akın Gürlek'e çok teşekkür ederim." dedi. Dava, 14 Ocak 2027'de yeniden görülecek.

Haber Girişi Buse Sever - Editör