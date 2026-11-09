Eski kız arkadaşını istismar etti! Vicdansız adam tahliye olunca kararla dalga geçti: ‘İndirimsiz ha’

İstanbul Esenyurt'ta 11 Haziran 2025'te 21 yaşındaki üniversite öğrencisi E.Ö, kendisini 'Efe' olarak tanıtan eski erkek arkadaşı Yusuf Ş.'nin (23) cinsel saldırısına maruz kaldığını iddia ederek hakkında şikayetçi oldu. E.Ö. hakkında düzenlenen darp raporunda bileklerinde morluklar, bacağında ekimoz ve saldırıya ilişkin fiziksel bulgular tespit edildi. Şikayet üzerine Yusuf Ş., 13 Haziran 2025'te tutuklandı. Olayla ilgili görülen davada eski erkek arkadaşı, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığa herhangi bir indirim uygulamadı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de mahkumiyet kararını onadı. Ancak sanık avukatının dosyayı Yargıtay'a taşımasının ardından karar bozuldu ve Yusuf Ş. tahliye edildi.
"ŞİKAYETİMİ GERİ ÇEKMEM İÇİN TEHDİT EDİP, NUMARAMI YAYDILAR"
SABAH'a konuşan E.Ö., eski erkek arkadaşından şikayetçi olmasının ardından sanığın ailesinden baskı gördüğünü ve şikayetini geri çekmesi için tehdit edildiğini belirtti. E.Ö., "Bu süreç zarfında sistematik bir şekilde ailesinden baskı görmeye başladım. Abisi beni arayıp, 'Neredesin sen? Buraya gelip o şikayeti çekeceksin' dedi. Çekmeyeceğimi söyledim. 'İyi, ben seni bulurum' diyerek telefonu yüzüme kapattı. Aynı günün akşamında telefon numaram yayıldı. Yaklaşık 20 farklı açık hat numarasından tehditler aldım. Bu süreçte toplam 22 kişiden şikayetçi oldum." dedi
"RAPOR ORTADA YOKKEN BERAAT VERDİLER"
Sanığın avukatının, soruşturma sürecinde verdiği ifadesini arkadaş çevresine yaydığını iddia eden genç kız, "Yusuf Ş.'nin kuzeni beni arayıp 'Avukatla konuştuk. Adli Tıp raporunda başka kişilerin DNA'larına rastlanmış. Yusuf, ilk duruşmada beraat alacak, merak etmeyin' dedi. Halbuki o sırada daha rapor çıkmamıştı. Bunun üzerine elimdeki kanıtlar ve raporda böyle bir bulguya rastlanmamış olması nedeniyle avukat hakkında suç duyurusunda bulundum." ifadelerini kullandı.
YARGITAY KARARI BOZDU
Olaya ilişkin görülen ilk duruşmada mahkeme, Yusuf Ş.'ye indirim uygulanmaksızın "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Dosyanın istinaf incelemesi sonucunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onadı. Ancak Yusuf Ş.'nin avukatı kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, 22 Haziran 2026 tarihli kararında yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararlarını bozarak yeniden değerlendirme yapılmasını istedi. Bozma gerekçesinde taraflar arasında gönül ilişkisi bulunmasının rıza açısından değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Yusuf Ş. ise tahliye edildi.
TAHLİYE SONRASI PİŞKİN PAYLAŞIM: "İNDİRİMSİZ HA"
Yusuf Ş., tahliye edilmesinin ardından sosyal medya hesabından, yerel mahkemenin verdiği 12 yıllık hapis cezasına gönderme yapan bir paylaşım yaptı. Mahkemenin cezada herhangi bir indirim uygulamamasına atıfta bulunan genç, paylaşımına "İndirimsiz ha" notunu düştü. Paylaşımın Yusuf'un arkadaşları aracılığıyla kendisine ulaştırıldığını belirten E.Ö., Yusuf Ş.'nin tahliye edildiğini bu şekilde öğrendiğini söyledi. Yaşadığı sürecin psikolojisini ve eğitim hayatını ağır şekilde etkilediğini söyleyen E.Ö., uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti.
SÜREÇ TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI
Yaşadıklarının ardından konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındığını belirten E.Ö., Adalet Bakanlığı'nın da davaya katıldığını ifade ederek, "Bakanlığın süreci takip etmesi bizim için olumlu oldu. Bakan Akın Gürlek'e çok teşekkür ederim." dedi. Dava, 14 Ocak 2027'de yeniden görülecek.