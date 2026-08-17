Eski kız arkadaşının ailesinin evini benzinle ateşe verdi! 14 suç kaydı ortaya çıktı

Olay, 17 Ağustos saat 04.30 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi Rüzgar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre İhsan A., eski kız arkadaşının ailesinin yaşadığı apartman dairesini benzin dökerek ateşe verdi. Yangını fark eden aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evin camı kırıldı ve perdeler kullanılamaz hale geldi.

KAMERA VE PTS'DEN TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Müşteki M.Ö.'nün ifadesi ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları da incelemeye dahil edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangını çıkaran kişinin İhsan A. olduğu belirlendi.

İŞ YERİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri, hakkında çalışma yürüttüğü Akbaba'nın Zeytinburnu'ndaki iş yerinin adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 14 adet suç kaydı bulunan şüphelinin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör