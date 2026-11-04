Eski müdürünü öldüren katile müebbet hapis cezası verildi

Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde 24 Nisan'da meydana gelen olayda, Mehmet Şahin ile eski fabrika müdürü Mustafa Demir arasında tartışma çıktı. Şahin'in tabancayla ateş ettiği 58 yaşındaki Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası yakalanan Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON SÖZÜ 'PİŞMANIM' OLDU

Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık, olayın planlı olmadığını öne sürerek pişman olduğunu söyledi. Eski müdürüyle 18 yıl birlikte çalıştıklarını belirten Mehmet Şahin; "Aramızda kırgınlıklar vardı, ancak olay günü iş istemek amacıyla Demir'in yanına gittim. Demir bana hakaret etti v elini beline götürdü. Ben kendimi korumak amacıyla ateş ettim. Olayın ardından saklanmadım ve karakola teslim oldum" dedi. Hayatını kaybeden Mustafa Demir'in oğlu Asım Demir ise kamera görüntülerinde sanığın kısa sürede 3 el ateş ettiğinin görüldüğünü belirterek cinayetin arkasında başka kişilerin olabileceği iddiasını gündeme getirdi.

MÜEBBETE MAHKUM OLDU

Mahkeme heyeti, Mehmet Şahin'e kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanık ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.