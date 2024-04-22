İzmir'de bir kişi, eski sevgilisinin Balçova ilçesi Onur Mahallesi Çimen Sokak'taki evine 20 Nisan Cumartesi akşamı 19.00-20.00 saatleri arasında 50'inin üzerinde yemek siparişi verdi. Siparişin verildiği 0555 555 55 55 nolu cep telefonundan ve 'Banu Kaşarı' kullanıcı isminden şüphelenen bazı restoran sahipleri arama yaparak teyit almak istedi. Ancak cep telefonu numarasının geçersiz olduğunu anlayınca siparişlerden bazıları adrese gönderilmedi. Akşam yoğunluğunda kullanıcı adına ve cep telefonu numarasına dikkat etmeyen çoğu restoranlar ise istenen siparişleri adrese motosikletli kuryelerle gönderdi.Yaklaşık 25 kurye aynı anda kapıda karşılaşınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Siparişleri yetiştirmek isteyen kuryelerin evin önünde oluşturduğu kalabalık gülümsetti. Yoldan geçenler o anları görüntülerken, her yeni gelen kurye kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar bu ilginç anları 'Eski sevgiliye intikam siparişi' notuyla paylaştı. Yemek Sepeti uygulaması üzerinden kapıda ödeme yöntemiyle verilen siparişler tutar ödenmeyince geri gitti.Olayla ilgili polise gidip kimsenin şikayetçi olmadığı, bu nedenle polisin aradığı bir şüpheli olmadığı öğrenildi.Balçova'daki mağdur esnaflardan restoran sahibi 47 yaşındaki Aslı Zan, "Biz de mağdur olan restoranlardan biriyiz. Bizim gibi yaklaşık 50'inin üzerinde restorana 'Banu Kaşarı' ismiyle sipariş verilmiş. Sipariş verilen numarayı arayıp teyit almak istemişler. Ancak telefonun geçersiz olduğunu anlayanlar siparişi göndermemişler. Bazı arkadaşlar beni arayıp uyarıda bulundu. Ancak bizim siparişimiz yola çıkmıştı. Çok farklı kullanıcı isimleri ile sipariş verildiği için dikkatimizi çekmedi. Yemek Sepeti'nin telafi için özür dilemesi lazım. 20-25 motorcu aynı dakika içinde adreste olmuş. Bize, 'Dondurma, kola ve bir adet menü istenmiş. Yüksek bir meblağ değildi. Mağdur edildik" diye konuştu.