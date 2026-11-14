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Giriş Tarihi: 14.11.2026 12:46

Yargıtay son noktayı koydu! Eski sevgilinin mesajlarını silmemek boşanma nedeni sayıldı...

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, boşanma davasında evlilikten 6 yıl önce eski erkek arkadaşıyla yapılan mesajlaşmaların kadına kusur olarak yüklenemeyeceğine hükmetti. Ancak kadının bu yazışmaları silmeyip saklamasını kusur kabul etti.

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UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Yargıtay son noktayı koydu! Eski sevgilinin mesajlarını silmemek boşanma nedeni sayıldı...
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Bir çift, 2020 yılında evlendikten bir süre sonra boşanma kararı aldı. Aile mahkemesinde görülen anlaşmalı boşanma davasında boşanmanın yanı sıra velayet, nafaka, tazminat ve çocukla kişisel ilişki kurulması talepleri de değerlendirildi. Yerel mahkeme ve istinaf aşamalarının ardından tarafların temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

MESAJLAR 2014 YILINA AİT ÇIKTI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, kadına sosyal medyada eski erkek arkadaşıyla mesajlaştığı gerekçesiyle kusur yüklendiğini belirledi. Ancak yapılan incelemede mesaj kayıtlarının 2014 yılına ait olduğu, çiftin ise 2020 yılında evlendiği tespit edildi. Yargıtay, evlilikten 6 yıl önce gerçekleşen mesajlaşmaların doğrudan kadına kusur olarak yüklenemeyeceğine dikkat çekti.

MESAJLARI SAKLAMASINI KUSUR KABUL ETTİ

Buna karşılık Daire, kadının eski erkek arkadaşıyla yaptığı yazışmaları silmeyerek saklamasını kusur olarak değerlendirdi. Kararda, kadına mevcut diğer kusurlarının yanı sıra eski erkek arkadaşıyla mesajlaşmalarını saklaması nedeniyle de kusur yüklenmesi gerektiği belirtildi. Yargıtay, tarafların diğer kusurlu davranışlarını da dikkate alarak eşit kusurlu oldukları yönündeki değerlendirmeyi değiştirmedi. Her iki tarafın temyiz itirazlarını reddeden Daire, Bölge Adliye Mahkemesi kararını oy birliğiyle onadı.

#YARGITAY
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Yargıtay son noktayı koydu! Eski sevgilinin mesajlarını silmemek boşanma nedeni sayıldı...
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