Eski Türk takviminde hangi hayvansınız? Doğum yılınıza göre hemen kontrol edin!

Anlatıda ilk sırayı sıçan alırken diğer hayvanlar da geçiş sırasına göre takvimde yerini aldı. Böylece 12 yıllık döngünün temeli oluşturuldu. Bu hikâye, takvimin kökenine ilişkin tarihî bir kaynakta aktarılan geleneksel anlatı olarak değerlendiriliyor.

Takvimin kullanımı yalnızca sözlü anlatılarla sınırlı değil. Orhun Yazıtları'nda tarihî olayların hayvan yıllarıyla ifade edildiği örnekler bulunuyor. Bu da sistemin Türklerin tarih kaydı geleneğinde önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.