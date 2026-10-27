Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un doktoru Nurettin Demirkol hakim karşısında! Doktor Demirkol’a 2 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un vefatının sağlık ve kolluk güçlerine ihbarına ilişkin ifadelerdeki çelişkiler üzerine gözaltına alındıktan sonra "yalan tanıklık" suçlamasıyla tutuklanan doktor Nurettin Demirkol, Bakırköy 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

"10 YIL ÖNCEKİ OLAYI NET HATIRLAMIYORUM"

Mahkemedeki savunmasında aylık gelirinin 200 bin TL olduğunu belirten doktor Nurettin Demirkol, İnsan beyninin zamanla olayları zayıflattığını söyleyerek, "Doktor olarak 1 hafta önceki hastamı bile bilgisayar kaydı olmadan hatırlamam zor. 10 yıl önceki detayları net hatırlamam mümkün değil. Yalan beyan iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

"ÖZEL DOKTORU DEĞİLDİM"

Merhum bakanı sadece 2-3 kez muayene ettiğini ve devamlı takip eden özel bir doktoru olmadığını belirten Demirkol, kamu görevlisi olmadığını vurgulamak isterken yanlış anlaşıldığını ifade etti. Çağrı kayıtlarındaki ifadelerine de değinen Demirkol, "Adli tabip değilim, polisin beni yönlendirmesini istedim. Adli Tıp raporu da ölümün beyin kanamasına bağlı doğal ölüm olduğunu doğrulamıştır. Ben kovid döneminde de devletime hizmet ettim. Biz doktorlar gizli denetimlere tabi tutuluruz. Bu denetimleri de başarıyla atlattım. Diğer tanık beyanlarının da çelişki olmasına rağmen tarafıma suç isnad edilmesini kabul etmiyorum. Karşınızda bu şekilde bulunmaktan da utanç duyuyorum. Tutuklanmam sebebiyle kişisel ve ailevi olarak zor durumda kaldım, benim adli makamları yanıltma gibi bir amacım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

2 YIL 6 AY HAPİS: 'YALAN TANIKLIK' SUÇU SABİT GÖRÜLDÜ

Mahkeme, Sanık Nurettin Demirkol'a 'Yalan Tanıklık' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Demirkol'un, yaşından dolayı cezası ertelenerek tahliyesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Demirkol, 26 Ağustos 2026'da 'tanık' sıfatıyla verdiği ifadede, Denizolgun'un ölümüne ilişkin sağlık ve kolluk ekiplerini kimin aradığını bilmediğini, Denizolgun'un özel doktoru olmadığını ve ölümü şüpheli olarak değerlendirmediğini söylemişti. Ancak 155 Acil Çağrı çözüm tutanağında ihbarın bizzat doktor tarafından yapıldığı ve Denizolgun'un vefatı sonrası ölümün şüpheli olduğunu belirttiği tespit edilmişti. Savcılığın bu çelişkiyi sorması üzerine Demirkol, "Olay günü ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir" dedi. Demirkol, hâkimlik sorgusunda "Yalan beyanı kesinlikle kabul etmiyorum. Problem 10 sene önceki olayı net hatırlayamamamdan kaynaklıdır." diyerek savunma yapmıştı. Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği ise Demirkol'un tutuklanmasına karar vermişti.