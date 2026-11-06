Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 7 Eylül 2016 tarihinde Beykoz'daki çiftliğinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Başsavcılığa ATK 1. İhtisas Kurulunca maktulün ölüm sebebi belli oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapordaki çelişkilerin giderilmesini ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesini istedi. Savcılık, göğüs bölgesindeki kanama bulgularının yanı sıra ölümün erken müdahaleyle önlenip önlenemeyeceğinin ve geç ihbar nedeniyle delil kaybı yaşanıp yaşanmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor talep etti.

FETH-İ KABİR ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Raporda, Denizolgun'un mezarında 19 Ağustos'ta yapılan fethi kabir neticesinde alınan örneklerin analiz edilerek incelendiği vurgulandı. İncelemede, mezardan elde edilen kemiklerde, alınan toprak örneklerinde ve mezara uygun mesafe uzaklıktan referans inceleme için alınan toprak örneklerinde farklı miktarlarda molibden, kadmiyum, civa, talyum, kurşun, kobalt, nikel, arsenik, vanadyum tespit edildiği belirtilirken, bir parça kemik örneğinde ise bunların yanı sıra antimon tespit edildiği kaydedildi. Raporda, boyun kıkırdağı ve boyun kemiği parçalarının stereomikroskopik incelemesinde, boyun kemiği gövdesinin sağlam olduğu, boyun kıkırdağının büyük oranda kalsifiye olduğu, kalsifikasyonun tamamlanmamasına bağlı petek görünümlü doku olup yer yer doku eksiği izlendiği, yer yer kırık hatlarının ve kırığa bağlı deformasyonların görüldüğü belirtildi.

DELİL KAYBININ ARAŞTIRILMASI İSTENDİ

Raporda, fethi kabir suretiyle elde edilen örneklerin incelemesinde tiroid kartilajda kırık tespit edildiği, kırığın mezara gömme ve çıkarılma işlemleri esnasında oluşmuş olduğu bildirildi. Ölü muayenesi ve otopsisinde göğüs bölgesinde tanımlanan 3 ekimozun ölümünden önceki 3-14 günlük zaman içerisinde oluşmuş nitelikte oldukları aktarılan raporda, ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadıkları belirtildi. Savcılık, göğüs bölgesindeki kanama bulgularının yanı sıra ölümün erken müdahaleyle önlenip önlenemeyeceğinin ve geç ihbar nedeniyle delil kaybı yaşanıp yaşanmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor talep etti.

'YÜKSEK TANSİYONA BAĞLI BEYİN KANAMASI'

Raporda, "Kişinin ağız burun kapama, boyna bası ve göğse bastırılarak öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, otopsisinde ve fethi kabir suretiyle elde edilen dokularında tespit edilen ağır metallerin normal düzeylerde olduğu, aranan diğer toksik maddelerin bulunmadığı dikkate alındığında, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kesin olmamakla birlikte 6 Eylül 2016'da meydana gelmiş olabileceği, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu mütalaa edilmiştir." ifadelerine yer verildi. "Yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu"na dair tespit raporda yer alırken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ek rapor talebinde bulunuldu.

Haber Girişi Yeliz Erdoğan - Editör