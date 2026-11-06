Eskilerin bir bildiği varmış! İçiniz daraldığında elinize bir küp buz alın ve bekleyin

Durduk yere basan o sebepsiz sıkıntı, geçmek bilmeyen bunalım ya da bir anda yükselen tansiyon... Çoğumuz bu anlarda ne yapacağımızı bilemeyiz çünkü zihni kontrol etmek kolay olmayabilir. Ancak, insan vücudunda öyle tuhaf bir mekanizma var ki, birkaç basit hamleyle insanı anında kendine getiriyor.