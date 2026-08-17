Eskişehir merkezli 19 ilde modem dolandırıcılığı operasyonu: 82 şüpheli adliyeye sevk edildi

90 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Evlerine baskın yapılan aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 90 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda şüphelinin ve 13 şirketin tüm banka ve kripto varlık hesaplarına ve dolandırıcılıktan elde edilen paralarla alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya da el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam tahmini değerinin 43 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan çoğunluğu kadın 90 şüpheliden 8'i serbest bırakılırken 77'si Eskişehir'de, 5'i bulundukları illerde adliyeye sevk edildi.