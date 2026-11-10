Eskişehir merkezli 6 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 Kasım tarihinde Eskişehir merkezli İstanbul, Adana, Ankara, Balıkesir, Kocaeli ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, 4 şahsın ise daha önceden benzer suçlardan tutuklu cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 447 bin 780 TL nakit para ele geçirilirken, banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca mahkeme sürecinde bir müştekinin 814 bin TL tutarındaki maddi zararı giderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ve mahkeme işlemleri tamamlandı. Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör