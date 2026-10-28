Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 18 tutuklama!

Dosyada, kadınlara internet üzerinden müşteri bulunduğu, otel ve konum bilgilerinin WhatsApp gruplarında paylaşıldığı ve ulaşımın kiralık araçlarla sağlandığı yönündeki iddialar yer aldı. Eskişehir, Ankara, İstanbul, Kastamonu ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma, internet üzerinden yayımlanan ilanlar ve mağdur ifadeleri üzerine derinleştirildi. Yerli ve yabancı uyruklu kadınların para karşılığı cinsel ilişki amacıyla kente getirildiği, otel, apart ve evlerde konaklatıldığı ve müşterilerin adreslerine götürülüp getirildiği iddiaları üzerine teknik ve mali inceleme başlatıldı.

OTELDE MÜŞTERİYE GİDERKEN YAKALANDILAR

Soruşturma dosyasına göre, 24 Nisan 2026'da bir internet sitesinde "SELEN" adıyla ilan yayımlayan Fas uyruklu Najwa El H. ile 7 Mayıs 2026'da aynı sitede "Selin" adıyla ilan veren Özbekistan uyruklu Gulnıgora M., Eskişehir'deki bir otelde müşteriye giderken yakalandı. Dosyada, 2021 yılında Türkiye'ye gelen Fas uyruklu N. E. H.'in de "Gürcan Otomotiv" rumuzunu kullanan kişi aracılığıyla bulunan müşterilerle cinsel ilişkiye girdiğine ilişkin beyanının bulunduğu belirtildi. Kadınların ifadelerinde müşteri bulma ve ulaşım organizasyonunda rol aldığını ileri sürdükleri firma isimleri ve "Ömer" isimli kişi veya yapılar hakkında bilgi vermesi üzerine soruşturmanın kapsamı genişletildi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde, WhatsApp üzerinden süre, otel ve konum bilgilerinin paylaşıldığına ilişkin tespitlere yer verildi. İnternet ilanları, müşteri görüşmeleri, ücret listeleri, ödeme kayıtları ve çeşitli belge görüntüleri de dosyaya girdi. Ekran görüntülerinde "Esmer Güzeli Selen" ifadesinin bulunduğu bir internet sayfası ile farklı görüşme sürelerine göre ücretlerin sıralandığı listeler dikkat çekti. Şüphelilerin ikametinde ele geçirilen notlarda ise ana kasadaki para miktarlarına ilişkin kayıtların bulunduğu belirtildi. Yazışmalarda görüşme koşulları, ücretlendirme ve ödeme sürecine ilişkin konuşmaların da yer aldığı kaydedildi.

MASAK RAPORLARI VE TEKNİK TAKİP

Soruşturma dosyasında mağdur ifadelerinin yanı sıra MASAK raporları, otel kayıtları, banka hesap hareketleri, fotoğraf teşhisleri, otel ve apart kamera görüntüleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları, araç kiralama belgeleri ve banka dekontları yer aldı. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135'inci maddesi kapsamında gerçekleştirilen telefon dinlemeleri, mağdurlar tarafından teslim edilen WhatsApp yazışmaları, arama ve el koyma tutanakları ile telefon incelemelerinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Dosyadaki tespitlere göre, Sedat A. ve Zehra Ö.'nün ajans şirketleri aracılığıyla eskort sitelerine ilan verdiği iddia edildi. İlanlar üzerinden iletişime geçen müşterilerle şüphelilerin veya sekreter olarak çalıştığı belirtilen kişilerin görüştüğü, müşteri adresi, görüşme süresi ve ücret bilgilerinin WhatsApp gruplarında paylaşıldığı öne sürüldü. Kadınların kiralık araç kullanan şoförler aracılığıyla müşterilerin adreslerine götürülüp getirildiği, cinsel ilişki ücreti dışında ulaşım ücreti de alındığı iddialar arasında yer aldı. Ödemelerin şüphelilerin yanı sıra aile üyeleri ve başka kişilerin banka hesaplarına da yapıldığı belirtildi.

HESAPLARDA 148 MİLYON 475 BİN TL'LİK HAREKET

Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemelerde, 2 Ocak 2026 ile 14 Eylül 2026 tarihleri arasında şüphelilerin kullandığı hesaplarda toplam 148 milyon 475 bin 595 TL 20 kuruşluk para giriş çıkışı tespit edildi.

BAZI KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Dosyada, bazı kadınların bu işi kendi istekleriyle yaptıklarını belirterek şikayetçi olmadıkları, bazılarının ise şüphelilerin kendilerine zarar vermesinden korktukları için şikayette bulunmadıklarını ifade ettikleri kaydedildi. Soruşturmaya konu suçlamalar kapsamında işlemlerin şikâyetten bağımsız olarak sürdürüldüğü bildirildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir, Ankara, İstanbul, Kastamonu ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Eskişehir'de 12, İstanbul'da 4, Ankara'da 2, Kastamonu'da 1 ve Nevşehir'de 1 olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerden ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheli, Eskişehir Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla tutuklandı. Şüphelilerden Ömer Ö.'nün başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca fuhşa teşvik, aracılık etme veya yer temin etme suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma sürüyor.