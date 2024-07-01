Eskişehir’de 4 gündür kayıp olan Prof. Dr. Bekir Karasu her yerde aranıyordu! Prof. Dr. Bekir Karasu’nun cesedi bulundu

Eskişehir'de evinden ayrıldıktan sonra 4 gündür ortadan kaybolan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cesedine ulaşıldı.

ARACINA BİNİP EVİNDEN AYRILMIŞTI...

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karası, 27 Haziran Perşembe günü aracına binerek evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

CESEDİ BULUNDU!

Yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından konuyla ilgili polis geniş çaplı inceleme ve çalışma başlatırken, Prof. Dr. Karasu'un cesedinin, Karacaşehir mevkiinde Porsuk Çayı içinde bulduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.