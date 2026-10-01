Eskişehir’de akılalmaz olay! Alkollü sürücünün savunması pes dedirtti: ‘Parfümden olmuştur’

"PARFÜM KOKUYORDU ONDAN OLMUŞTUR"

Karar karşısında şoke olan M.Ü., "Hiç araba kullanamayacak mıyım? Trafik ve jandarmada da geçerli sanırım. El insaf ya kurban olayım. İlk defa ceza yiyorum. Ben de bir şey yok ki belki araba da parfüm kokuyordu" diyerek duruma tepki gösterdi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör