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Giriş Tarihi: 1.10.2026 11:05

Eskişehir’de akılalmaz olay! Alkollü sürücünün savunması pes dedirtti: ‘Parfümden olmuştur’

Eskişehir'de trafik ekiplerinin denetiminde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. 0.61 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken savunması şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Eskişehir’de akılalmaz olay! Alkollü sürücünün savunması pes dedirtti: ‘Parfümden olmuştur’
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Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 34 AYS 030 plakalı aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücü M.Ü.'nün 0.61 promil alkollü olduğu belirlendi.



SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye 25 bin TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

"PARFÜM KOKUYORDU ONDAN OLMUŞTUR"

Karar karşısında şoke olan M.Ü., "Hiç araba kullanamayacak mıyım? Trafik ve jandarmada da geçerli sanırım. El insaf ya kurban olayım. İlk defa ceza yiyorum. Ben de bir şey yok ki belki araba da parfüm kokuyordu" diyerek duruma tepki gösterdi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir’de akılalmaz olay! Alkollü sürücünün savunması pes dedirtti: ‘Parfümden olmuştur’
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