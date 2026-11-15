Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de defineciler suçüstü yakalandı! 7 kişi adliyeye sevk edildi!
Giriş Tarihi: 15.11.2026 19:31

Eskişehir’de defineciler suçüstü yakalandı! 7 kişi adliyeye sevk edildi!

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir tarlada izinsiz kazı yapılacağı yönünde istihbarat alan ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüpheliler kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanırken, 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA
Eskişehir’de defineciler suçüstü yakalandı! 7 kişi adliyeye sevk edildi!
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi Kül mevkisindeki bir tarlada izinsiz kazı yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Harekete geçen ekipler, "Anadolu Mirası Operasyonları" çerçevesinde 14 Kasım günü saat 18.00 sıralarında düzenlenen operasyonla şüphelileri kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Olay yerinde kaçak kazıda kullanılmak üzere getirildiği belirlenen 3 kürek, 3 kazma, 1 keser, 2 adet 10 litrelik mazot bidonu, 1 yer altı görüntüleme cihazı ve 1 karot makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#ESKİŞEHİR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir’de defineciler suçüstü yakalandı! 7 kişi adliyeye sevk edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA