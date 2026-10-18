Eskişehir'de dehşet! Tartıştığı kişiyi kovalayıp pompalıyla öldürdü! Saldırgandan pişkin sözler: "Hak etti vurdum!"

EVİNDE YAKALANDI: HAK ETTİ, VURDUM

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Çelik'in olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evinde olduğunu tespit etti. Eve düzenlenen operasyonla yakalanan Çelik, gözaltına alındı. Pompalı tüfeği boş bir arsaya attığını öne süren Çelik, polis ekiplerinin eşliğinde silahı attığı yeri göstermek üzere evden çıkarıldı. Çelik, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İnternete mi düşeceğim? Çekin ağabey sizin de işiniz bu. Hak etti kardeşim, öyle gerekti" dedi. Çelik'in gösterdiği 3 farklı noktada yapılan aramalarda tüfek bulunmadı. Silah, şüphelinin evinde ele geçirildi