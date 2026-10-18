Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de dehşet! Tartıştığı kişiyi kovalayıp pompalıyla öldürdü! Saldırgandan pişkin sözler: 'Hak etti vurdum!'
Giriş Tarihi: 18.10.2026 08:43 Son Güncelleme: 18.10.2026 09:00

Eskişehir'de dehşet! Tartıştığı kişiyi kovalayıp pompalıyla öldürdü! Saldırgandan pişkin sözler: "Hak etti vurdum!"

Eskişehir'de Abdülkadir Çelik (21), tartıştığı Muratcan Altun’u (24) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından evinde yakalanan Çelik gözaltına alınırken, Altun’u kovalayıp ateş ettiği anlar cep telefonuyla kamerasıyla kaydedildi. İşte o anlar...

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DHA Yaşam
Eskişehir’de dehşet! Tartıştığı kişiyi kovalayıp pompalıyla öldürdü! Saldırgandan pişkin sözler: Hak etti vurdum!
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdülkadir Çelik ile Muratcan Altun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, yanındaki pompalı tüfekle Altun'u kovalamaya başladı. Çelik'in ateş ettiği Altun, göğsünden vurularak ağır yaralandı. Çelik ise olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muratcan Altun, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen ambulansta hayatını kaybetti.

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EVİNDE YAKALANDI: HAK ETTİ, VURDUM

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Çelik'in olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evinde olduğunu tespit etti. Eve düzenlenen operasyonla yakalanan Çelik, gözaltına alındı. Pompalı tüfeği boş bir arsaya attığını öne süren Çelik, polis ekiplerinin eşliğinde silahı attığı yeri göstermek üzere evden çıkarıldı. Çelik, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İnternete mi düşeceğim? Çekin ağabey sizin de işiniz bu. Hak etti kardeşim, öyle gerekti" dedi. Çelik'in gösterdiği 3 farklı noktada yapılan aramalarda tüfek bulunmadı. Silah, şüphelinin evinde ele geçirildi

SALDIRI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, Abdülkadir Çelik'in Altun'u sokakta kovalayıp ateş ettiği anlar, çevrede sesleri duyan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Abdülkadir Çelik'in Muratcan Altun'u pompalı tüfekle kovaladığı ve Altun'un vurulduktan sonra yere yığıldığı anlar yer aldı. Muratcan Altun'un cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Abdülkadir Çelik ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de dehşet! Tartıştığı kişiyi kovalayıp pompalıyla öldürdü! Saldırgandan pişkin sözler: "Hak etti vurdum!"
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