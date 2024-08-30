Eskişehir’de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Korkunç kaza 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak'ta meydana geldi. M.R.O. idaresindeki 26 GR 660 plakalı otomobil, ters yönde ilerleyen O.D. (64) yönetimindeki 43 PB 907 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüleriyle araçlardaki yolcular Mehmet Ali Kale (89), M.E.O. (8), M.F.O (8) ve F.K. (84) yaralandı.

Sağlık ekipleri, Kale'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, 5 yaralı ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kale'nin cenazesi, incelemelerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza anı bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.