Eskişehir’de feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolunun Karaören Mahallesi yakınlarında Ö.Ç. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen N.D. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada, sürücüler ile Ö.Ç.'nin kullandığı araçta bulunan U.Ç. ve R.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobildeki U.Z.D. ve İ.D. ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.