Eskişehir’de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Ekiplerce yapılan kontrolde İ.H.Y.'nin kullandığı otomobilde bulunan İsmail Taşçıoğlu'nun (85) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler ile H.Y., C.Y. ve E.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Taşçıoğlu'nun cenazesi ise jandarma ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.