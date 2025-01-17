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Giriş Tarihi: 17.1.2025 23:02

Eskişehir'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

DHA
Eskişehir’de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Seyitgazi- Afyonkarahisar karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. E.T. yönetimindeki 26 B 1571 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.H.Y. yönetimindeki 07 BZJ 429 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde İ.H.Y.'nin kullandığı otomobilde bulunan İsmail Taşçıoğlu'nun (85) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler ile H.Y., C.Y. ve E.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Taşçıoğlu'nun cenazesi ise jandarma ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Eskişehir'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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