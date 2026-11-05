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Giriş Tarihi: 05.11.2026 21:32

Eskişehir’de işçi servisi devrildi: 18 kişi yaralandı!

Eskişehir'de kontrolden çıkan işçi servisi devrildi. Meydana gelen kazada 18 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA İHA
Eskişehir’de işçi servisi devrildi: 18 kişi yaralandı!
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Kaza, Eskişehir-Sivrihisar kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eskişehir'den Sivrihisar istikametine doğru seyir halinde olan işçi servisi, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada serviste bulunan 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

#ESKİŞEHİR
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Eskişehir’de işçi servisi devrildi: 18 kişi yaralandı!
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