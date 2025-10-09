Eskişehir’de kahreden ölüm! Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Batur yaşamını yitirdi

Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki Mehmet Avdan İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Batur Alp Çakmak, teneffüste arkadaşlarıyla birlikte oku bahçesine çıktı ve oynarken bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINAN ÇOCUK KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi okul bahçesinde yapılan Çakmak, ambulansla Beylikova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Batur Alp Çakmak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Batur Alp Çakmak, Beylikova Yunus Emre Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Küçük Batur Alp'in kesin ölüm nedeninin otopsi raporunun ardından netlik kazanacağı belirtildi.

OKUL TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Öte yandan Mehmet Avdan İlkokulu, internet sitesinde ölen öğrencisi için baş sağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Okulumuz 1. Sınıf öğrencisi Batur Alp Çakmak'ın vefatı nedeniyle hepimiz derin üzüntü içindeyiz. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun" denildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.