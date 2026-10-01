Eskişehir’de kanlı pusu: 1 kişi yaralandı!

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Parklı Sokak'ta meydana geldi. K.Ö., alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.E.'nin evinin sokağında bekledi. S.E.'nin sokağa girdiğini gören K.Ö., aracından inerek, 4 kez ateş etti.