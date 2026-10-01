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Giriş Tarihi: 1.10.2026 01:30

Eskişehir’de kanlı pusu: 1 kişi yaralandı!

Eskişehir'de 25 yaşındaki saldırgan alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu 44 yaşındaki şahsı evinin önünde pusu kurup ateş açtı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, kaçan zanlı kıskıvrak yakalandı.

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DHA Yaşam
Eskişehir’de kanlı pusu: 1 kişi yaralandı!
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Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Parklı Sokak'ta meydana geldi. K.Ö., alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.E.'nin evinin sokağında bekledi. S.E.'nin sokağa girdiğini gören K.Ö., aracından inerek, 4 kez ateş etti.

S.E., kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralanırken, saldırgan K.Ö. olay yerinden aracıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli K.Ö. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak, gözaltına alındı.

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Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli K.Ö., ifadesi için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

#ESKİŞEHİR

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Eskişehir’de kanlı pusu: 1 kişi yaralandı!
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