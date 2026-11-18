Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili gerekli işlemleri ve tutanakları hazırladı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ve sokaktaki çalışmaların tamamlanmasının ardından kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör