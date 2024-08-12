Eskişehir’de maskeli saldırgan dehşeti!

Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki bir çay bahçesine gelen Arda K., elindeki balta ve bıçakla çay bahçesinde bulunan vatandaşlara saldırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Başına kask takan ve çelik yelek giyen şüphelinin, oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.