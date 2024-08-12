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Giriş Tarihi: 12.8.2024 22:29 Son Güncelleme: 12.8.2024 22:52

Eskişehir’de maskeli saldırgan dehşeti!

Eskişehir’de iddialara göre oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen Arda K. (18) bıçak ve baltayla çay bahçesine dalarak vatandaşlara saldırdı. 5 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Hande ERDEM Hande ERDEM
Eskişehir’de maskeli saldırgan dehşeti!

Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki bir çay bahçesine gelen Arda K., elindeki balta ve bıçakla çay bahçesinde bulunan vatandaşlara saldırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Başına kask takan ve çelik yelek giyen şüphelinin, oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Eskişehir’de maskeli saldırgan dehşeti!
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