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Giriş Tarihi: 11.11.2026 04:19

Eskişehir’de otomobil park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü

Eskişehir’de kontrolden çıkarak park halindeki TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü Hakan Çalık (46), hayatını kaybetti.

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DHA DHA
Eskişehir’de otomobil park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü
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Kaza, Eskişehir-Ankara çevreyolu Teksan Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Hakan Çalık idaresindeki 60 AEK 506 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki M.R.K.'ye (35) ait 03 AIU 306 çekici plakalı seramik yüklü TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altında giren otomobilde sürücü Çalık, araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde otomobil sürücüsü Hakan Çalık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dorse altında sıkışan otomobil, itfaiye ekipleri ve vinç yardımıyla çıkarıldı. Çalık'ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza sırasında park ettiği TIR'ın içerisinde uyuduğu belirlenen sürücü M.R.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

#ESKİŞEHİR
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Eskişehir’de otomobil park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü
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