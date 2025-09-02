Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de şikayet üzerine gidilen evde şok eden görüntü: 1 ton çöp çıkarıldı!
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki tek katlı müstakil ev vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kontrol edildi. Evden belediye ekiplerince 1 ton çöp çıkarıldı.

Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki müstakil bir ev, vatandaşlardan gelen istek ve şikayetler üzerine kontrol edildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Temizlik ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, polis ve zabıta ekipleriyle eve girerek temizlik çalışması başlattı.

1 TON ÇÖP...

Evden çıkarılan 1 ton çöp, belediyeye ait atık toplama merkezine taşındı. Temizlik sonrası Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, evde ve bahçesinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

