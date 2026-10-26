Eskişehir’de trafik dehşeti! Aracından inip motosikletlinin üzerine yürüdü





"KAPIYI AÇIP BANA VURMAYA ÇALIŞTI"



Olay anını anlatan motosiklet sürücüsü E.S., "Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinden stadyum istikametine doğru ilerlerken arkamdan gelen kadın sürücü taciz etmeye başladı. Yanımdan küfür ederek ve kornaya basarak geçti. Yanına gidip 'Ne oldu abla?' diye sorduğumda birden yükselerek küfretmeye başladı. Kapıyı üzerime açtı, motoruma ve bana vurmaya kalktı. Ben de kapıyı iterek kapattım. Daha sonra arabadan inerek üzerime koştu. Ben de video kaydını başlattım. Plakamı aldığını ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ben de elimde görüntü olduğunu, motordan inmediğimi belirttim. Emniyete gidip şikayetçi oldum" dedi.