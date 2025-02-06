Eskort ilanı canını yaktı: 6 şüpheli 10 yılla yargılanacak!

İstanbul Bayrampaşa'da oturan Onur C. (24) 3 Ağustos 2023 yılında, internet üzerinde bir eskort ilanını gördükten sonra ilgili numarayı aradı. Telefonda hattaki kişiyle görüşen Onur C, Dilara Ö. İsimli şahsın banka hesabına 3 ayrı seferde ATM üzerinde 2 bin 500 lira para yatırdı. Şahıs bununla yetinmeyip daha fazla para isteyince dolandırıldığını anlayan kişi karakola giderek şikayetçi oldu. Şüpheliler polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

"KARTIM TAKSİ ŞOFÖRÜNDE KALDIĞI İÇİN.."

Şüpheli Resul G. karakoldaki ifadesinde sarhoşken bindiği taksinin şoförüne kullanması için banka kartını verdiği, kartının bu şahısta kaldığını sonra ilgisi olmayan kişilerden hesabına para girişi olduğunu ileri sürdü. Şüpheli İsmail Ş. ifadesinde diğer şüphelileri tanımadığını, sosyal medyada mobilya satışı yaptığını, bundan dolayı hesabına para gelmiş olabileceğini iddia etti.

10 YILLA YARGILANACAKLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler Barış A, Dilara Ö, İsmail Ş, Mehmet B, Resul G, Yunus T. hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan savcılık tarafından 10 yıl istemiyle dava açıldı. İddianamede şüpheli Dilara Ö.'ye gelen paraya ait hattın şüpheli Mehmet B.'ye ait olduğu, şüpheli Dilara Ö'nün hesaplarını şüpheliler Barış A. ve Yunus T.'nin kullandığını beyan etti. Şüpheliler Dilara Ö, Resul G. ve İsmail Ş.'nin aralarında para transferinin olduğuna dikkat çekildi. İddianamede şüphelilerin internet üzerinden yayınladıkları eskort ilanı üzerinden, kendilerine ulaşan müştekiden haksız maddi menfaat sağlayıp nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerine dair kamu davası açılması için yeterli delilin bulunduğu ifade edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.