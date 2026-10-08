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Giriş Tarihi: 8.10.2026

Eslem dualarla uğurlandı

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Eslem dualarla uğurlandı
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda başka bir okulda eğitim gören F.M.'nin (15) bıçakladığı Eslem Sare Bulut (10), memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde toprağa verildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Eslem Sare Bulut'un cenazesi, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesine getirildi. Konuklu köyü Güvendik Mahallesi'ne götürülen Bulut için tören düzenlendi. Köydeki cami önünde Kuran-ı Kerim okunurken baba Feyzullah ve anne Şeyma Bulut güçlükle ayakta durabildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Eslem Sare Bulut, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Saldırıyı gerçekleştiren F.M. ile anne ve babası polis ekiplerince gözaltına alınmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 15 yaşındaki şüpheli F.M. ile anne ve babası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BAŞAKŞEHİR
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Eslem dualarla uğurlandı
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