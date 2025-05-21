Esma Yılmaz, TÜGVA’nın kitap kurdu yarışmasında Türkiye’de ilk 10’a girdi

Yarışma, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını pekiştirmek ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla organize edildi. Yarışmaya 5. ve 6. sınıf öğrencileri için "Sudaki Umut Benoy", "Dedem Kodlama Öğreniyor", "Gizemli Misafir", 7. ve 8. sınıf öğrencileri için ise "Peygamberler Bize Ne Söyler", "Filistin Hikayeleri" ve "Kendi Şiirlerini Yaşayanlar" adlı kitaplar temel alındı. Bozyazı ilçesinden yarışmaya katılan Bozyazı Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Hüma Esma Yılmaz, 75 puan alarak gösterdiği üstün başarıyla Mersin ilinde 4. oldu. Hüma Esma'nın başarısı hem okulunda hem de ilçede büyük sevinçle karşılandı.

Başarılı öğrenciye ödülü, TÜGVA Bozyazı Temsilcisi Murat Baturay tarafından takdim edildi. Baturay, Hüma Esma Yılmaz'ı tebrik ederek, "Gençlerimizin kitaplarla kurduğu bağ bizler için çok kıymetli. Hüma'nın bu başarısı Bozyazı adına gurur verici. Tüm öğrencilerimizi okumaya teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi. Bozyazı Ortaokulu idaresi ve öğretmenleri de Hüma Esma Yılmaz'ı tebrik ederek, bu tür kültürel etkinliklerde öğrencilerinin yer almasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.