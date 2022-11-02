ESNAF KREDİSİ ALACAKLAR DİKKAT! 2022 Halkbank esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır, kredi faiz oranı ne kadar, şartları nelerdir?

Halkbank esnaf kredisi başvuruları ile ilgili araştırmalar son dönemde artış gösterdi. Resmi Gazete'ye göre; yürürlülüğe giren Halkbank esnaf kredisi destek paketi sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin TL'ye yükseltildi. Bu noktada krediye ihtiyaç duyan esnaflar "Halkbank esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır, kredi faiz oranı ne kadar, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan yapılan açıklamada; esnaflara 60 ay vadeli, 0.75 faizli 500 bin TL limit sunulduğu da ifade edildi.
HALKBANK ESNAF DESTEĞİ KREDİ PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!
Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için yüzde 7,5'luk faiz oranıyla kullandırılacak 100 milyar liralık dev kredi paketinin yürürlüğe girdiği açıkladı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Nebati, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.
Bakan Nebati sözlerini şöyle devam etti:
"Genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin TL'ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır.
Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL'ye çıkarılmıştır.
Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."
MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü Kabine toplantısının ardından konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:
"Bir diğer müjdemiz Esnaf ve sanatkarlarımıza. Desteklerimizde kadınlarımıza ve gençlere ayrı yer veriyoruz. Kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyarın üzerinde kaynak kullanıldı. Şimdi de cumhuriyetimizin 100. yılına atıf başlattığımız yeni kredi Destek paketiyle esnaf ve sanatkarın huzurundayız.
Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle 7.5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyondan 1.5 milyona yükseltiyoruz.
Genç girişimcilerin sıfır faizli Kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırını 30'dan 35'e çıkarıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnafa 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz."
ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ FAİZ ORANI KAÇ?
Esnaf ve sanatkarlara verilecek olan esnaf kredisi faiz oranı, yüzde 7,5 olarak belirlendi.
ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ KAÇ AY VADELİ OLACAK?
Esnaf kredisinin 60 ay vade fırsatı bulunuyor.
HALKBANK ESNAF KREDİSİ HAKKINDA
Kurumun esnaflara özel kredi seçenekleriyle ilgili resmi sitesinde yer alan bilgiler şöyle;
Halkbank'tan "Esnaf ve Sanatkara Destek Böyle Olur" dedirten, sıfır faizle başlayan (% 0 faizli) ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sunan kredi seçenekleri…
Sizlere özel olarak oluşturduğumuz Esnaf Kredilerimiz ile;
İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 500.000.-TL'ye kadar finansman sağlayabilirsiniz.
İşyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 1.500.000.-TL'ye kadar yatırım kredisi kullanabilirsiniz.
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya Bankamızca Doğrudan Kullandırım yoluyla sunulan kredilerimizi kullanabilirsiniz.
ESKKK Kefaletiyle Krediler
Esnaf ve sanatkarlarımıza özel işletme kredileri uzun vade, uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranı ile Halkbank'ta.
İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:
Azami 60 ay vadeli (1,3 ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)
Bağlı bulunan ESKKK'nın risk grubuna göre azami 300.000 TL, 325.000 TL, 400.000 TL veya 500.000 TL limitli
Kredilerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için sizi en yakın Halkbank şubemize bekliyoruz.
*Söz konusu kredi talepleri kredi ve tahsis politikaları doğrultusunda Bankamız tarafından değerlendirilecek olup gerekli görülmesi halinde ek bilgi, belge ve teminat talebinde bulunulabilecektir.
HALKBANK ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI
Ortağı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kefaletiyle;
Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı,
En az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan,
İş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan,
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler
Halkbankası avantajlarıyla bu kredilerden faydalanabilir.
ESKKK Kefaleti Olmaksızın Krediler
Halkbank sadece ESKKK Kefaletiyle değil, ESKKK Kefaleti olmaksızın da Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle sunulan son derece cazip oranlı kredilerle de ihtiyaçlarınızı karşılıyor.
İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:
Azami 60 ay vadeli (1,3 ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)
İşletmenizin mevcut durumunun ve mali verilerinin değerlendirilmesine göre azami 300.000 TL ile 500.000 TL arasında değişen limitli
Kredilerimiz hakkında daha detaylı bilgi ve kullandırım için sizleri en yakın Halkbank Şubemize bekliyoruz.
*Söz konusu kredi talepleri kredi ve tahsis politikaları doğrultusunda Bankamız tarafından değerlendirilecek olup gerekli görülmesi halinde ek bilgi, belge ve teminat talebinde bulunulabilecektir.