Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu’nun hastalığı tükenmişlik sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

Fatmagül'ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Bir Küçük Gün Işığı dizisinde izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu'ndan hayranlarını üzen bir haber geldi. Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tükenmişlik sendromu yaşadığını itiraf ederek psikiyatrlardan yardım istedi. Peki, Esra Dermancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Esra Dermancıoğlu'nun hastalığı tükenmişlik sendromu nedir, belirtileri nelerdir? İşte, tüm detaylar.
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.
Instagram hesabından fotoğrafını yayınlayan 53 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımının altına "Tükenmiştik sendromu yaşıyorum. Psikiyatrlardan yardım istiyorum fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz" notunu düştü.
7 Aralık 1968 tarihinde dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu Esra Dermancıoğlu, Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Lise eğitimini Pierre Loti Lisesi'nde tamamlayan Esra Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.
Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri alan Dermancıoğlu, yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.
Oyunculuk kariyerine ilk olarak bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 139. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır.
Çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli dizide canlandırdığı Mukaddes rolü ile adını duyurmuştur. Dermancıoğlu'nun bir kızı bulunmaktadır.
2008: Sen Harikasın - Dizi
2008: Avrupa Yakası - Konuk oyuncu - Dizi
2010: Fatmagül'ün Suçu Ne? - Mukaddes Ketenci - Dizi
2010: Moral Bozukluğu ve 31 - Seksi komşu
2012: Küçük Hesaplar - Dizi
2013: Galip Derviş - Şükriye "Şuşu" - Dizi
2013: Doksanlar - Şükran Tuncay - Dizi
2014: Kadın İşi: Banka Soygunu - Dürdane
2014: Sil Baştan - Dizi
2015: Hayalet Dayı - Samet
2015: Merdiven Baba - Süheyla
2015: Serçe Sarayı - Süla - Dizi
2015: Muhteşem Yüzyıl: Kösem - Cennet Hatun - Dizi
2016: Kırgın Çiçekler - Zehra Terinci - Dizi
2017: Ayla - Sebahat Dilbirliği
2018: Şahin Tepesi - Ceylan - Dizi
2019-2021: Bir Zamanlar Çukurova - Behice Hekimoğlu - Dizi
2021-2022: Kaderimin Oyunu - Zahide Demirhan - Dizi
2022-: Bir Küçük Gün Işığı - Ümran - Dizi
2016: 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Hayalet Dayı filmi ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Tükenmişlik sendromu kişide güvensizlik, özgüven eksikliği, ümitsizlik ve halsizliğe yol açar. Kişi, hem duygusal hem de fiziksel olarak bitkin düşer.
İşinizde yaptığın işin ne kendinize, ne topluma ne de insanlığa hiçbir katkısı olmadığını anlamsız olduğunu düşünmeye başlamışsanız, işe giderken normalde hepimiz sabahları kalkarken biraz zorlanırız ama sizi yatakten sanki kazırcasına kaldırıyorlarsa, aslında bu hastalığın belirtisini yaşıyorsunuz demektir. Bu sendromu yaşayan kişi hiçbir zaman kendini dinlenmiş hissetmiyor. Her daim yorgunluk olabiliyor. Normalde küçük kaçamaklar, küçük dinlenmeler insanı rahatlatırken böyle durumda tükenmişlik yaşayan insan sürekli kendinizi yorgun hissediyorsanız tükenmişlik sendromu yaşıyor olabilirsiniz.
Tükenmişlik sendromunun belirtilerini üç madde şeklinde sıralayabiliriz. Bunlar; fiziksel belirtiler, zihinsel belirtiler ve duygusal belirtilerdir.
Yeniçağın en önemli sorunlarından birisi olarak yorumlanan bu hastalığın fiziksel belirtileri şöyledir;
Yorgunluk ve enerji düşüklüğü
Geç uyanma ve uyumakta zorluk çekme
Sık hasta ve kabız olma
Kalp çarpıntısı
Midede şişkinlik
Solunum güçlüğü
Sırt ve bacaklar başta olmak üzere beden ağrısı
Zihinsel belirtileri;
Unutkanlık, dalgınlık ve dikkat sorunları yaşama,
Karar verememe, erteleme
Sevmiş olduğu etkinliklerden çabuk sıkılma
Dikkat problemi
Duygusal belirtileri;
Özgüven eksikliği
Ümitsizlik
Kendini değersiz hissetme
Hayal kırıklığı
Eleştirilere kapalı olma