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Giriş Tarihi: 15.11.2022 17:05

Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu'nun hastalığı tükenmişlik sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Ümran karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, tükenmişlik sendromu yaşadığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dermancıoğlu, "Psikiyatrlardan yardım istiyorum" dedi. Bu açıklama sonrası Esra Dermancıoğlu’nun biyografisi ile beraber tükenmişlik sendromu hastalığı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu'nun hastalığı tükenmişlik sendromu nedir, belirtileri nelerdir? İşte, merak edilenler…

Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu’nun hastalığı tükenmişlik sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

Fatmagül'ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Bir Küçük Gün Işığı dizisinde izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu'ndan hayranlarını üzen bir haber geldi. Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tükenmişlik sendromu yaşadığını itiraf ederek psikiyatrlardan yardım istedi. Peki, Esra Dermancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Esra Dermancıoğlu'nun hastalığı tükenmişlik sendromu nedir, belirtileri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

TÜKENDMİŞLİK SENDROMUNA YAKALANDI!

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.

Instagram hesabından fotoğrafını yayınlayan 53 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımının altına "Tükenmiştik sendromu yaşıyorum. Psikiyatrlardan yardım istiyorum fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz" notunu düştü.

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

7 Aralık 1968 tarihinde dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu Esra Dermancıoğlu, Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Lise eğitimini Pierre Loti Lisesi'nde tamamlayan Esra Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.

Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri alan Dermancıoğlu, yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 139. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli dizide canlandırdığı Mukaddes rolü ile adını duyurmuştur. Dermancıoğlu'nun bir kızı bulunmaktadır.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2008: Sen Harikasın - Dizi

2008: Avrupa Yakası - Konuk oyuncu - Dizi

2010: Fatmagül'ün Suçu Ne? - Mukaddes Ketenci - Dizi

2010: Moral Bozukluğu ve 31 - Seksi komşu

2012: Küçük Hesaplar - Dizi

2013: Galip Derviş - Şükriye "Şuşu" - Dizi

2013: Doksanlar - Şükran Tuncay - Dizi

2014: Kadın İşi: Banka Soygunu - Dürdane

2014: Sil Baştan - Dizi

2015: Hayalet Dayı - Samet

2015: Merdiven Baba - Süheyla

2015: Serçe Sarayı - Süla - Dizi

2015: Muhteşem Yüzyıl: Kösem - Cennet Hatun - Dizi

2016: Kırgın Çiçekler - Zehra Terinci - Dizi

2017: Ayla - Sebahat Dilbirliği

2018: Şahin Tepesi - Ceylan - Dizi

2019-2021: Bir Zamanlar Çukurova - Behice Hekimoğlu - Dizi

2021-2022: Kaderimin Oyunu - Zahide Demirhan - Dizi

2022-: Bir Küçük Gün Işığı - Ümran - Dizi

ÖDÜLLERİ

2016: 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Hayalet Dayı filmi ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDİR?

Tükenmişlik sendromu kişide güvensizlik, özgüven eksikliği, ümitsizlik ve halsizliğe yol açar. Kişi, hem duygusal hem de fiziksel olarak bitkin düşer.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

İşinizde yaptığın işin ne kendinize, ne topluma ne de insanlığa hiçbir katkısı olmadığını anlamsız olduğunu düşünmeye başlamışsanız, işe giderken normalde hepimiz sabahları kalkarken biraz zorlanırız ama sizi yatakten sanki kazırcasına kaldırıyorlarsa, aslında bu hastalığın belirtisini yaşıyorsunuz demektir. Bu sendromu yaşayan kişi hiçbir zaman kendini dinlenmiş hissetmiyor. Her daim yorgunluk olabiliyor. Normalde küçük kaçamaklar, küçük dinlenmeler insanı rahatlatırken böyle durumda tükenmişlik yaşayan insan sürekli kendinizi yorgun hissediyorsanız tükenmişlik sendromu yaşıyor olabilirsiniz.

Tükenmişlik sendromunun belirtilerini üç madde şeklinde sıralayabiliriz. Bunlar; fiziksel belirtiler, zihinsel belirtiler ve duygusal belirtilerdir.

Yeniçağın en önemli sorunlarından birisi olarak yorumlanan bu hastalığın fiziksel belirtileri şöyledir;

Yorgunluk ve enerji düşüklüğü

Geç uyanma ve uyumakta zorluk çekme

Sık hasta ve kabız olma

Kalp çarpıntısı

Midede şişkinlik

Solunum güçlüğü

Sırt ve bacaklar başta olmak üzere beden ağrısı

Zihinsel belirtileri;

Unutkanlık, dalgınlık ve dikkat sorunları yaşama,

Karar verememe, erteleme

Sevmiş olduğu etkinliklerden çabuk sıkılma

Dikkat problemi

Duygusal belirtileri;

Özgüven eksikliği

Ümitsizlik

Kendini değersiz hissetme

Hayal kırıklığı

Eleştirilere kapalı olma

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Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu'nun hastalığı tükenmişlik sendromu nedir, belirtileri nelerdir?
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