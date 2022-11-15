Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu’nun hastalığı tükenmişlik sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

TÜKENMİŞLİK SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

İşinizde yaptığın işin ne kendinize, ne topluma ne de insanlığa hiçbir katkısı olmadığını anlamsız olduğunu düşünmeye başlamışsanız, işe giderken normalde hepimiz sabahları kalkarken biraz zorlanırız ama sizi yatakten sanki kazırcasına kaldırıyorlarsa, aslında bu hastalığın belirtisini yaşıyorsunuz demektir. Bu sendromu yaşayan kişi hiçbir zaman kendini dinlenmiş hissetmiyor. Her daim yorgunluk olabiliyor. Normalde küçük kaçamaklar, küçük dinlenmeler insanı rahatlatırken böyle durumda tükenmişlik yaşayan insan sürekli kendinizi yorgun hissediyorsanız tükenmişlik sendromu yaşıyor olabilirsiniz.

Tükenmişlik sendromunun belirtilerini üç madde şeklinde sıralayabiliriz. Bunlar; fiziksel belirtiler, zihinsel belirtiler ve duygusal belirtilerdir.

Yeniçağın en önemli sorunlarından birisi olarak yorumlanan bu hastalığın fiziksel belirtileri şöyledir;

Yorgunluk ve enerji düşüklüğü

Geç uyanma ve uyumakta zorluk çekme

Sık hasta ve kabız olma

Kalp çarpıntısı

Midede şişkinlik

Solunum güçlüğü

Sırt ve bacaklar başta olmak üzere beden ağrısı