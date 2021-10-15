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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Esra, kafa travmasından ölmüş

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Esra, kafa travmasından ölmüş
ANKARA'NIN Mamak ilçesindeki evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun, künt kafa travması sonucu iç kanama geçirdiği belirtildi. Hankulu'nun yanındaki arkadaşları olay gecesi, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un da evde olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Ümitcan Uygun da gözaltına alınmıştı. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na kan ve doku örnekleri gönderilmişti. Adli Tıp Kurumu raporunda Esra Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Rapor sonrası, dosyaya ilişkin karar verileceği öğrenildi.
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Esra, kafa travmasından ölmüş
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