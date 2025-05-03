Esra köpek saldırısından şans eseri kurtuldu!

DAKİKALARCA BOĞUŞTU

Esra'nın peşinden giden köpek havlayarak kısa sürede yakalayıp saldırdı. Şoka giren Esra canı köpekten kurtulmak için dakikalarca mücadele etti. Çığlık sesleri üzerine çevredekilerin durumu fark ederek yardıma koştu. Esra şans eseri kendini saldırgan köpekten şans eseri kurtardı. Vücudunun küçük sıyrıklar ve yaralanmalar oluşan Esra'nın şans eseri hayatta kaldığı öğrenildi. Olayı öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.