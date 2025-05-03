Esra köpek saldırısından şans eseri kurtuldu!

Olay, Aksu ilçesi Perge Yolu üzerinde meydana geldi. Okuldan çıkan Esra, evine girerken komşu köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin zincirinden kurtularak kendine doğru geldiğini gören Ortaokul 2'ikinci sınıf öğrencisi Esra, canını hiçe sayarak 5 metrelik toprak uçurumdan aşağıya doğru atlayarak kaçtı.
DAKİKALARCA BOĞUŞTU
Esra'nın peşinden giden köpek havlayarak kısa sürede yakalayıp saldırdı. Şoka giren Esra canı köpekten kurtulmak için dakikalarca mücadele etti. Çığlık sesleri üzerine çevredekilerin durumu fark ederek yardıma koştu. Esra şans eseri kendini saldırgan köpekten şans eseri kurtardı. Vücudunun küçük sıyrıklar ve yaralanmalar oluşan Esra'nın şans eseri hayatta kaldığı öğrenildi. Olayı öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.
VATANDAŞLAR BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERDİ
Yaşananların ardından vatandaşlar ve aile, CHP'li Aksu Belediyesi'ne durumu şikayet ederek köpeğin alınmasını istedi. Olay yerine gelen belediye yetkililerine, sahibi köpeği teslim etmedi. Bunun üzerine mahalle sakinleri duruma tepki göstererek, "13 yaşında bir kız çocuğu şans eseri çanını zor kurtardı. İlla birinin ölmesi mi lazım" diyerek tepkilerini dile getirdi.