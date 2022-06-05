Haberler Yaşam Haberleri Esra öğretmenin sevinç gözyaşları
Giriş Tarihi: 5.6.2022

Esra öğretmenin sevinç gözyaşları

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Esra öğretmenin sevinç gözyaşları

Mardin’de köy okulu öğretmeni Esra Boyraz’ın talebi üzerine Tuzla Gönül Elleri Çarşısı, bakım ve onarımını gerçekleştirdiği okula zekâ sınıfı kazandırdı

İstanbul'da, Tuzla Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tuzla Gönül Elleri Çarşısı'nın iyilik çalışmaları Mardin'in Kızıltepe ilçesi Akçapınar Köyü'ne kadar uzandı. Öğretmen Esra Boyraz, Gönül Elleri Çarşısı'nın çalışmalarını okuluna da getirmek için, isteklerini Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya sosyal medyadan iletti. Yazıcı'nın talimatıyla Gönül Elleri Çarşısı, Esra öğretmenin okulu için isteklerinin tamamını yerine getirdi.



Başkan Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı kurucusu Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Wefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Musab Aydın, Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı ile birlikte okula adeta çıkarma yaptı. Yapılan yardımlar karşısında gözyaşlarını tutamayan Esra öğretmen, emeği geçenlere teşekkür etti. Organizasyon kapsamında 40 öğrenciye kırtasiye seti verildi. Okula bir zekâ sınıfı kazandırıldı. Okulun bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Yazıcı, onlarla satranç oynadı.



Başkan Yazıcı, "Buradaki iyiliğin başlangıcını Esra öğretmen yaptı. Bu okulda okuyan öğrenciler, pirinç levhalarda gördükleri mesajlardan iyilik dersi çıkaracaklar. Bu okuldan bundan sonra iyiliğin yayılacağına, iyilik için mücadele eden nesiller oluşacağına inanıyorum" dedi. Esra öğretmen ise "Taleplerimizden çok daha fazlasını gerçekleştirdiler. Burada çok zor şartlarda çalıştığımız için böyle bir atmosferi hayatta hayal edemezdim. Çok duygulandım. Bu tür destekler hem moral hem de motivasyon oluyor" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücret Temmuz zammı için yeni formül! Enflasyon oranı sonrası hesap netleşti: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret 2022 mesajı!
Son Dakika: Emekli ve memur maaşı için 5 aylık zam oranı kesinleşti: Emekli ve memur Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
Emekli zammı güncel durum! SSK Bağkur 2022 En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Son Dakika Haberi | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret zammı açıklaması! 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi, zam oranı ne kadar olacak?
2022 LGS lise sınavı ne zaman; birinci ve ikinci oturum kaç dakika? LGS saat kaçta başlayacak/bitecek ve ne kadar sürecek? İşte LGS sınav süresi ve oturum bilgileri
SİGARA FİYATLARI 2022 HAZİRAN SON LİSTE: Sigaraya zam mı geldi? 4 Haziran bugün marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar, en ucuzu kaç TL oldu?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır! Muhalefet de çıksın adayını açıklasın
Sınav duası ve Kalem Suresi: Sınava girerken hangi dualar okunur? LGS Sınavı başarı duası Kalem Suresi nasıl ve kaç defa okunur?
A Milli Takım, Faroe Adaları’nı 3 golle geçti! Uluslar C Ligi’ne galibiyetle başladık…
Mahkemeden Tunç Soyer’e tokat gibi karar! İzmir'de toplu ulaşıma zam üstüne zam getirmişti
ARKADAŞINA GÖNDER
Esra öğretmenin sevinç gözyaşları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA