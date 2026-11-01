Eşten alınan bilezikler iade edilecek

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, araç alımı için eşine verdiği düğün takılarının iadesini isteyen kadını haklı buldu. Karara konu olayda, boşanma aşamasındaki bir kadın, eşi tarafından otomobil almak için bozdurulan 22 ayar, 15'er gramlık 7 bileziğinin kendisine iadesini talep etti. Kadın, eşinin altınları araba almak ve borçlarını ödemek amacıyla aldığını, kalan ziynetleri ise kendi annesinin evine götürdüğünü öne sürdü. Aile Mahkemesi, 7 bileziğin kadına aynen iadesine, bunun mümkün olmaması halinde bedelinin yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.

Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, kadının bilezikleri iade edilmemek üzere kendi isteğiyle verdiği gerekçesiyle bu talebi reddetti. Kadının avukatının temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bileziklerin araç alımında kullanıldığının kanıtlandığını belirtti. Yüksek Mahkeme, altınları geri verilmemek üzere aldığını erkeğin ispatlaması gerektiğine hükmetti. Erkeğin bu iddiasını kanıtlayamadığını belirten Daire, 7 bileziğin de kadına iadesine karar verilmesi gerektiğini bildirerek hükmü bozdu. İHA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör