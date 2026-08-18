Eşyalara sinen sigara dumanı da kanser yapıyor

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kanser Endüstrisi Başkanı Burak Civelek, sigaranın bilinmeyen bir "3. el sigara maruziyeti" yüzü olduğunu açıkladı. Civelek, duman ortadan kaybolsa bile eşyalara sinen zehirli katmanların 10 kat kanserojen sızıntı kaynağına dönüştüğünü açıkladı. Sigara maruziyetinin yalnızca aktif içicilikle sınırlı olmadığını belirten Civelek, pasif içiciliğin ötesinde artık "3. el sigara maruziyeti" kavramının hayatın merkezinde yer aldığını belirtti. Çin'de 12 bin gencin incelendiği çalışmayı anlatan Civelek, deneklerde sigara içildiğindeki kanser riskinden 10 kat daha fazla bir kanserojen riski saptandı. Kapalı alanda sigara içilip camlar açılsa veya ortam havalandırılsa dahi riskin bitmediğine dikkat çeken Civelek "Sigara içilen ortamda duman gittikten sonra, sigaranın içerisindeki bazı bileşikler mobilyaların, kanepelerin, duvar boyalarının, oyuncakların ve kıyafetlerin üzerine yapışıyor. Her sigara içildiğinde bu tabaka kalınlaşarak gözle görülemeyen zehirli katman haline geliyor. Bu tabakadaki zehirli gazlar ısı, nem, terleme ve dokunma yoluyla aktif kanserojen maddelere dönüşüyor.

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