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Giriş Tarihi: 1.4.2025 21:34 Son Güncelleme: 1.4.2025 21:49

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan kazada hayatını kaybetti

İzmir’de yol kenarında yürürken kamyonetin çarptığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan (56), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan vicdansız sürücü Talip B. ise jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan kazada hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Seferihisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Talip B. (75) yönetimindeki kamyonet, yol kenarında yürüyen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a çarptı. Metrelerce savrulan Kayhan yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağı yaralanan Mustafa Kayhan, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Mustafa Kayhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VİCDANSIZ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kaza yerinden kaçan sürücü Talip B. ise jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Alkolsüz olduğu belirlenen Talip B., gözaltına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan kazada hayatını kaybetti
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