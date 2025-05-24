Etnospor Festivali’ne geleneksel el sanatları damgasını vurdu

Şile Bezi Dokuma Ustası Ayşe Taşpınar, "Dokumacılık çok zevkli bir sanat. 20 yıldır Şile bezi dokuma işini yapıyorum 16 yıldır da bu sanatı gençlere öğretmek için eğitmenlik yapıyorum 165 yıllık tezgahta Şile bezi üretiyoruz. Yaklaşık bir ay süren aşamalarla ürünlerimizi ortaya çıkarıyoruz. Ziyaretçiler el emeğiyle bu ürünleri gerçekten bizim yaptığımıza inanamıyor. Ama hepsini kendimiz dokuyoruz. Gençler, tezgahı görünce çok etkileniyor. Onlara bu sanatı anlatarak gönüllerine dokumacılığı işliyoruz" dedi.

MUZAFFER SAĞIR, "ATIK AHŞAPLARI ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAĞA DÖNÜŞTÜRÜYORUM"

38 yıl öğretmenlik yapan Geleneksel Ahşap Oyuncak Sanatçısı Muzaffer Sağır da festivalin ilgi gören isimlerindendi. Sağır, : "O kuru tahtaların içinde bir can, bir sıcaklık olduğunu hissettim hep. İstanbul sokaklarından topladığım atık parçaları, eski marangoz atölyelerinden kalan kırık dökük tahtaları elime aldım, onlara yeniden hayat verdim. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bana 'Geleneksel Ahşap Oyuncak Sanatkârı' unvanını layık gördü. Ama benim için en önemlisi bir çocuğun gözlerindeki sevinci görebilmek" dedi.

LOJİSTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELENEKSEL TÜRK TESPİH SANATÇILIĞINA

15 yıl önce kurumsal bir firmada lojistik müdürlüğü yapan Cem Aral, Geleneksel Türk Tespih Sanatı'yla tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini anlattı: "Bu sanatı öğrendikten sonra hayata bakış açım değişti. Sabretmeyi öğrendim. Hayata karşı mottom artık 'tane tane sabır.' Ahşap tespihler yapıyorum. Çünkü ağaçlar da insanlar gibidir. Toprakla ilgilenmek, insanın özüne dokunur. Manevi olarak çok büyük katkıları oluyor," dedi. Gençlerin ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Aral, "Burada tanıştığım ve benden eğitim almak isteyen gençler oldu. Unutulmaya yüz tutmuş sanatları gençlerle buluşturmak, geleceğimizi sanatla taçlandırmaktır. Hepsine ücretsiz eğitim veriyorum. Çünkü bu sanatlar yaşatılmalı," diye konuştu.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKİ SANATLAR GENÇLERE TANITILDI

İstanbul'da düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali'nde özellikle geçmişten geleceğe unutulmaya yüz tutmuş mesleki sanatları kurulan stantlarla gençlere aktaran sanatçılar bu tip festivallerin artması gerektiğini söylediler. Kutnu sanatçıları, Okçuluk mesleği , Çeşitli illerden katılan bakırcılar, yemeniciler, Börg şapka üreticileri, ve takıcılar stantlarında gençlere sanatın inceliklerini aktardılar.

ETNOSPOR FESTİVALİNE YOĞUN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festival, Atatürk Havalimanı'nda özellikle gençlerin ve ailelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Festivalde geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ile sahne sanatları vatandaşlarla buluştu.